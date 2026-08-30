Bilaspur News: श्री नयना देवी जी के दर 35 हजार श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

संवाद न्यूज एजेंसीश्री नयना देवी जी (बिलासपुर)। श्री नयना देवी जी मंदिर में रविवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दिनभर करीब 35 हजार श्रद्धालुओं ने माता श्री नयना देवी जी के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की। सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई थी।माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। मंदिर प्रशासन और पुलिस की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा तथा सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं। मंदिर परिसर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया। रविवार होने के कारण पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली सहित हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार पहुंचे। श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा-अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया। मंदिर में दिनभर जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा। मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, बैठने और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई। भीड़ को देखते हुए पुलिस जवानों ने मंदिर परिसर के अलावा मुख्य मार्गों और पार्किंग क्षेत्रों में भी व्यवस्था संभाली। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण मंदिर क्षेत्र में दिनभर रौनक बनी रही। शाम तक भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते रहे। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस व मंदिर कर्मचारियों का सहयोग करने की अपील की गई।