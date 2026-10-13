शिकारी देवी अभयारण्य 213.51 से घटकर 29.94 वर्ग किमी रह गया

सुनवाई में शिकारी देवी अभयारण्य के क्षेत्रफल सिमटने का मामला भी सामने आया। करसोग वन मंडल के रिकॉर्ड के अनुसार अभयारण्य का अधिसूचित क्षेत्रफल 213.51 वर्ग किलोमीटर था, जबकि धरातल पर इसका क्षेत्रफल 112.94 वर्ग किलोमीटर पाया गया। इसके बाद युक्तिकरण प्रक्रिया के तहत 83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को बाहर करने का प्रस्ताव रखा गया। इससे अभयारण्य का प्रस्तावित अंतिम क्षेत्रफल घटकर 29.94 वर्ग किलोमीटर रह गया। अदालत को यह भी बताया गया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों का कथित दुरुपयोग कर सड़क निर्माण की अनुमतियां जारी की गईं। ये मंजूरियां न तो स्थानीय वन निवासियों के हित में थीं और न ही वन संरक्षण के उद्देश्य के अनुरूप थीं।