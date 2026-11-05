हिमाचल: दिवाली के लिए 4500 अग्निशमन कर्मी अलर्ट पर; छुट्टियां रद्द, सतर्कता बरतने के निर्देश

आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए पाइपलाइन बिछाने की व्यवस्था

आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए पाइपलाइन बिछाने की व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है। विभाग के सामने इस बार भी आग लगने की घटनाओं पर कम से कम समय में काबू पाने की चुनौती है। बीते एक दशक के आंकड़े भी दीपावली के दौरान आग की घटना के खतरे को दर्शाते हैं। विभाग के अनुसार इस अवधि में दीपावली के दौरान आग की घटनाओं में 20 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जलकर नष्ट हो चुकी है। हालांकि, अग्निशमन दल की समय पर कार्रवाई से इससे कई गुना अधिक संपत्ति को बचाया गया है। इस बार भी विभाग रिस्पांस टाइम न्यूनतम रखने पर जोर दे रहा है।