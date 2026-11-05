Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   4,500 fire personnel on alert for Diwali; leaves cancelled in himachal

हिमाचल: दिवाली के लिए 4500 अग्निशमन कर्मी अलर्ट पर; छुट्टियां रद्द, सतर्कता बरतने के निर्देश

Thu, 05 Nov 2026 06:11 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 05 Nov 2026 06:11 PM IST
सार

 सभी दमकल कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उन्हें विभिन्न शिफ्टों में तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। शिमला समेत प्रदेश के संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले बाजारों में विशेष निगरानी रखी जा रही है।

विज्ञापन
4,500 fire personnel on alert for Diwali; leaves cancelled in himachal
हिमाचल अग्निशमन सेवा। - फोटो : विभाग

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 दीपावली पर आग की घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने पूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेशभर में 4500 से अधिक अग्निशमन और होमगार्ड कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है। सभी दमकल कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उन्हें विभिन्न शिफ्टों में तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। शिमला समेत प्रदेश के संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले बाजारों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। विभाग का लक्ष्य आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जन-धन के नुकसान को न्यूनतम करना है। दीपावली के दौरान बाजारों में लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। वहीं, पटाखों की आतिशबाजी के कारण आग लगने का खतरा भी अधिक रहता है। 

विज्ञापन
Trending Videos

घनी आबादी और सटकर बने भवनों के चलते आग तेजी से फैलने की आशंका
शिमला जैसे शहरों में घनी आबादी और सटकर बने भवनों के चलते आग तेजी से फैलने की आशंका रहती है। इसे देखते हुए अग्निशमन विभाग ने अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। दमकल कर्मी सुबह से देर रात तक अलग-अलग शिफ्टों में ड्यूटी देंगे। नियमित अवकाश पर रोक लगाई गई है। केवल अत्यंत आपात स्थिति में ही कर्मचारियों को छुट्टी की अनुमति मिलेगी। दमकल बल के साथ अतिरिक्त होमगार्ड जवानों को भी तैनात किया गया है। प्रदेश के प्रमुख पटाखा बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अग्निशमन वाहन तैनात किए गए हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन

आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए पाइपलाइन बिछाने की व्यवस्था
आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए पाइपलाइन बिछाने की व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है। विभाग के सामने इस बार भी आग लगने की घटनाओं पर कम से कम समय में काबू पाने की चुनौती है। बीते एक दशक के आंकड़े भी दीपावली के दौरान आग की घटना के खतरे को दर्शाते हैं। विभाग के अनुसार इस अवधि में दीपावली के दौरान आग की घटनाओं में 20 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जलकर नष्ट हो चुकी है। हालांकि, अग्निशमन दल की समय पर कार्रवाई से इससे कई गुना अधिक संपत्ति को बचाया गया है। इस बार भी विभाग रिस्पांस टाइम न्यूनतम रखने पर जोर दे रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed