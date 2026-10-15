हिमाचल: सड़क हादसों में 17.8 फीसदी की बढ़ोतरी, मंडी में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं, जानें अन्य जिलों की स्थिति

पहाड़ी रास्ते और तेज रफ्तार बढ़ा रहे जोखिम

पहाड़ी सड़कों पर संकरे रास्ते, तीखे मोड़, बैरिकेड की कमी, भूस्खलन और पहाड़ों से गिरते पत्थर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ाते हैं। वहीं, फोरलेन पर तेज रफ्तार और यातायात नियमों की अनदेखी भी हादसों की आशंका बढ़ा रही है।

प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए यातायात नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है। वाहन चालकों को निर्धारित गति सीमा का पालन करने के साथ पहाड़ी सड़कों पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पुलिस सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर दे रही है।