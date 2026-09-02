Yamuna Nagar News: एयरफोर्स की कार को ट्रक ने मारी टक्कर, तीन अधिकारी घायल

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यमुनानगर। सहारनपुर-पंचकूला नेशनल हाईवे-344 पर कैल चौक के पास सोमवार देर रात तेज रफ्तार ट्रक ने एयरफोर्स की स्विफ्ट डिजायर कार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार तीन एयरफोर्स अधिकारी घायल हो गए।टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और वाहन डिवाइडर पार करते हुए सड़क की दूसरी तरफ जा पहुंचा। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से भाग गया। पुलिस ने लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन की स्विफ्ट डिजायर कार में चार लोग सवार थे।वे चंडीगढ़ कमांड से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित सरसावा एयरफोर्स स्टेशन जा रहे थे। कार चालक धीरेंद्र ने बताया कि कैल बाईपास के पास हाईवे पर एक वाहन खराब होने के कारण जाम की स्थिति बनी हुई थी। इस कारण उन्होंने अपनी कार सड़क किनारे रोक रखी थी। इसी दौरान पीछे से आए ट्रक ने कार में सीधी टक्कर मार दी। कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए दूसरी ओर जा पहुंची। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए और कार में फंसे अधिकारियों को बाहर निकाला।हादसे के बाद पास स्थित पेट्रोल पंप के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को बाहर निकालने में मदद की। इसके बाद तीनों घायल एयरफोर्स अधिकारियों को निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की सूचना मिलने पर एयरफोर्स के अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घायलों की स्थिति की जानकारी ली।मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी परमजोत सिंह ने बताया कि हादसे में एयरफोर्स के तीन अधिकारी घायल हुए हैं। उन्हें निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचाया गया है। अधिकारियों को चोटें आई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ट्रक चालक की तलाश की जा रही है।