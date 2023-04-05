फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Truck freed after a scuffle with the team that had arrived to stop illegal mining

Yamuna Nagar News: अवैध खनन रोकने गई टीम से हाथापाई कर छुड़ाया ट्रक

Wed, 21 Oct 2026 12:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Wed, 21 Oct 2026 12:45 AM IST
विज्ञापन
Truck freed after a scuffle with the team that had arrived to stop illegal mining
यमुनानगर। रादौर क्षेत्र में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई कर रही सरकारी टीम से फॉर्च्यूनर सवार युवक ने ट्रक छुड़ाने के लिए कर्मचारियों को धमकाया और पुलिसकर्मी से हाथापाई की। टीम ने बिना ई-रवाना के चल रहे ट्रक को पकड़ा था। रादौर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन

जनस्वास्थ्य विभाग के उपमंडल-2 जगाधरी के एसडीओ पलविंद्र सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि डीसी के निर्देश पर उनकी ड्यूटी रादौर क्षेत्र में अवैध खनन रोकने के लिए लगाई गई थी। रात करीब 12 बजे त्रिवेणी चौक पर जांच के दौरान टीम ने बिना ई-रवाना के एक ट्रक पकड़ा।
विज्ञापन

बस स्टैंड पर ट्रक खड़ा करने की जगह नहीं मिलने पर उसे पुलिसकर्मी की मौजूदगी में थाने ले जाने की तैयारी की गई। शिकायत के अनुसार इसी दौरान फॉर्च्यूनर सवार युवक मौके पर पहुंचा और ट्रक छोड़ने का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर उसने पर गाली-गलौज करते हुए कर्मचारियों को धमकाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

बाद में उसने अपनी गाड़ी ट्रक के आगे लगाकर उसे रुकवा लिया और ट्रक को साथ लेकर भाग गया। आरोप है कि गांव के पास युवक ने ट्रक रोककर पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई की। इसके बाद वह ट्रक और फॉर्च्यूनर समेत मौके से निकल गया। रादौर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि फॉर्च्यूनर कार सवार को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed