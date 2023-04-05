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Yamuna Nagar News: पोल्ट्री फार्म की छत से गिरकर तीन वर्षीय बच्ची की मौत

Tue, 20 Oct 2026 02:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 20 Oct 2026 02:09 AM IST
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Three-year-old girl dies after falling from the roof of a poultry farm
संवाद न्यूज एजेंसी
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साढ़ौरा। गांव रसूलपुर में पोल्ट्री फार्म की छत से गिरने के कारण तीन वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। हादसे के समय बच्ची छत पर खेल रही थी। अचानक नीचे गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे तुरंत उपचार के लिए साढौरा स्थित अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
मृतक बच्ची की पहचान अनामिका पुत्री सर्वेश निवासी गांव रसूलपुर के रूप में हुई है। गांव रसूलपुर निवासी सर्वेश ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ गांव स्थित एक पोल्ट्री फार्म में रहते है। उन्होंने बताया कि घटना के समय उनकी बेटी अनामिका पोल्ट्री फार्म की छत पर खेल रही थी। इसी दौरान अचानक वह छत से नीचे गिर गई। बच्ची के गिरने की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे।
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इसके बाद बिना देरी किए उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सक उसकी जान नहीं बचा सके। सर्वेश ने बताया कि वह पोल्ट्री फार्म में ही थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। तीन वर्षीय बच्ची की मौत से परिवार को गहरा सदमा लगा है। साढ़ौरा थाना प्रभारी लखविंद्र सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
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छत से गिरकर बच्चे की टांग टूटी
शहर के गधौली में शनिवार शाम घर की छत पर खेल रहा सात साल का बच्चा घायल हो गया। छत से गिरने से उसकी टांग टूट गई और मुंह पर भी काफी चोट आई। जिसे उपचार के लिए ट्रामा सेंटर ले जाया गया। बच्चा अपने घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था। इसी दौरान उसका पांव छत की रखी ईंट से टकरा गया। वह लड़खड़ा कर छत से नीचे गिर कर घायल हो गया।
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