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Yamuna Nagar News: अध्यक्ष को पगड़ी पहनाकर किया सम्मान

Tue, 20 Oct 2026 02:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 20 Oct 2026 02:24 AM IST
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Honored the president by placing a turban on him
शेखूमाजरा भीलपुरा गांव में चेयरमैन का सम्मान करते ग्रामीण। आयोजक
छछरौली। शेखूमाजरा भीलपुरा गांव में हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव लेबर एंड कंस्ट्रक्शन फेडरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष देवेंद्र पांचाल का पांचाल समाज और ग्रामीणों की ओर से सम्मान किया गया। इस दौरान उन्हें हरियाणा की आन-बान और शान की प्रतीक पारंपरिक पगड़ी पहनाई गई। पांचाल समाज के सदस्यों अजमेर सिंह, महेंद्र सिंह, मुकेश पांचाल और ग्रामीणों ने ने कहा कि हरियाणवी परंपरा में पगड़ी पहनाकर सम्मानित करना मान-सम्मान, प्रतिष्ठा और गौरव का प्रतीक है। यह परंपरा आपसी रिश्तों को मजबूत करने के साथ सामाजिक एकजुटता का संदेश भी देती है। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक मूल्यों के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। संवाद
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