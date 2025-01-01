विज्ञापन

जगाधरी। महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी के विद्यार्थियों ने 15 और 16 नवंबर को शिमला के शैक्षणिक भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने शिमला की प्राकृतिक सुंदरता, पर्वतीय वातावरण, देवदार के घने जंगलों और पर्यटन स्थलों का आनंद लिया। इस दौरान उन्हें हिमाचल प्रदेश की स्थानीय संस्कृति, परंपराओं, रहन-सहन और ऐतिहासिक विरासत को करीब से जानने का अवसर मिला। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. करुणा ने कहा कि विद्यार्थियों को प्रकृति, समाज और संस्कृति से जोड़ना भी जरूरी है। डॉ. वीरा व प्रोफेसर सीमा जैन ने कहा कि विभिन्न स्थानों और संस्कृतियों को करीब से जानने से विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ता है। संवाद