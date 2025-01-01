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यमुनानगर। जिला रोजगार कार्यालय की ओर से वीरवार को युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिला रोजगार कार्यालय परिसर में आयोजित मेले में जिले के करीब 250 युवाओं ने भाग लिया।विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने युवाओं की शैक्षणिक योग्यता और कौशल के आधार पर साक्षात्कार लेकर प्रारंभिक चयन प्रक्रिया पूरी की। इसमें करीब 125 युवाओं को चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए आमंत्रित किया गया है।रोजगार मेले में वेवेस्ट, यूनिक एनर्जोस प्राइवेट लिमिटेड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और सत्यम सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल सहित सात कंपनियों ने हिस्सा लिया। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने युवाओं के शैक्षणिक दस्तावेज की जांच करने के साथ उनकी योग्यता और कार्यकुशलता के आधार पर साक्षात्कार लिए।जिला रोजगार अधिकारी डॉ. अरुण कुमार ने बताया कि रोजगार कार्यालय का मुख्य उद्देश्य जिले के बेरोजगार युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता और कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। इस तरह के रोजगार मेले युवाओं और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे रोजगार मेलों में बढ़-चढ़कर भाग लें और उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी जिला रोजगार कार्यालय की ओर से युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस तरह के मेले और अन्य गतिविधियां आयोजित की जाती रहेंगी। मेले के आयोजन में आंकड़ा सहायक ऋषि पाल और लिपिक कमल कुमार ने सहयोग किया।