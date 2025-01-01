Yamuna Nagar News: लघु नाटिका और कवि सम्मेलन से बांधा समां

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यमुनानगर। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को सरस्वती विद्या मंदिर जगाधरी में हिंदी विभाग की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लघु नाटिका, पहेली प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन और वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों ने लघु नाटिका प्रस्तुत कर हिंदी भाषा के महत्व के साथ परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए विद्यार्थियों को जागरूक किया। विद्यार्थियों ने कवि सम्मेलन में भी शानदार प्रस्तुतियां देकर खूब तालियां बटोरीं। पहेली प्रतियोगिता में विद्यार्थियों से विभिन्न रोचक पहेलियां पूछी गईं। प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों का मनोरंजन करने के साथ-साथ उनके ज्ञान में भी वृद्धि की गई।वाद-विवाद प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने हिंदी भाषा से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन हिंदी विभाग प्रभारी तरुणा मित्तल के मार्गदर्शन में किया गया। कक्षा 11वीं की छात्रा इशिका ने मंच संचालन की जिम्मेदारी संभाली। कार्यक्रम को सफल बनाने में हिंदी विभाग की सदस्य निशा, वीना, मीता और अंजू का विशेष योगदान रहा।प्रधानाचार्य सुमित जिंदल ने सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि हिंदी देश को एक सूत्र में जोड़ने वाली भाषा है। क्षेत्रवाद और भाषावाद से ऊपर उठकर सभी क्षेत्रीय भाषाओं को साथ लेकर हिंदी को आगे बढ़ाने की जरूरत है।