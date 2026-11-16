Yamuna Nagar News: गन्ने का दाम पर किसानों की सीएम से वार्ता बेनतीजा

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यमुनानगर। सरस्वती शुगर मिल के गन्ना यार्ड में गन्ने का भाव बढ़ाने की मांग को लेकर धरना दे रहे किसानों की रविवार देर शाम मुख्यमंत्री नायब सैनी से जगाधरी रेस्ट हाउस में बैठक हुई। करीब 20 मिनट तक चली बातचीत के बावजूद कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर वार्ता बेनतीजा रही। किसानों ने धरना खत्म करने से भी इन्कार कर दिया।बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर, मेयर सुमन बहमनी, डीसी प्रीति और एसपी कमलदीप गोयल मौजूद रहे। वहीं किसानों की ओर से भाकियू जिलाध्यक्ष संजू गुंदियाना, जोगिंदर सिंह, पप्पल, सुरेशपाल और विक्रांत ससौली ने पक्ष रखा।भाकियू जिलाध्यक्ष गुंदियाना ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग रखी गई। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पहले से ही देश में सबसे अधिक गन्ने का भाव दिया जा रहा है। किसानों ने जवाब दिया कि दूसरे राज्यों में अभी तक गन्ने का भाव भी निर्धारित नहीं हुआ है।इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दूसरे राज्यों में गन्ने की कीमतों पर नजर रखे हुए है। यदि वहां गन्ने के भाव में ज्यादा बढ़ोतरी होती है तो हरियाणा में भी रेट बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने किसानों से धरना समाप्त करने की अपील की लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक गन्ने के भाव को लेकर उनकी मांग पर ठोस फैसला नहीं होता, तब तक सरस्वती शुगर मिल के गन्ना यार्ड में किसानों का धरना जारी रहेगा।