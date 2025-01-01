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Yamuna Nagar News: विद्यार्थियों ने रंगोली बनाकर दिखाई प्रतिभा

Sun, 08 Nov 2026 12:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sun, 08 Nov 2026 12:31 AM IST
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Students showed their talent by making Rangoli
विद्यालय में रंगोली तैयार करती छात्राएं। संस्थान
रादौर। स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलाहर में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने सुंदर रंगोलियां बनाईं और दीप सजाकर अपनी रचनात्मक प्रतिभा दिखाई। विद्यालय के चेयरमैन सुरेश कांबोज ने कहा कि यह पर्व जीवन में ज्ञान, प्रेम, सद्भाव और सकारात्मकता का प्रकाश फैलाने का संदेश देता है। उन्होंने सभी को सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को त्योहारों के सांस्कृतिक और नैतिक महत्व की जानकारी दी। संवाद
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