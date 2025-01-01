Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Demand for flowers increases fivefold; marigold prices surge

Yamuna Nagar News: पांच गुना बढ़ी फूलों की मांग, गेंदे के भाव में उछाल

Sun, 08 Nov 2026 01:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sun, 08 Nov 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
Demand for flowers increases fivefold; marigold prices surge
मॉडल टाउन में फूलों की खरीदारी करती युवती। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर। दिवाली पर्व को लेकर बाजार में फूलों की मांग पांच गुना तक बढ़ गई है। घरों और मंदिरों को सजाने के साथ पूजा-पाठ के लिए लोग गेंदे के फूलों और मालाओं की खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल फूलों और सजावटी सामान की भी खूब बिक्री हो रही है।
फूल विक्रेता नरेश, अमन और सुनील ने बताया कि सामान्य दिनों के मुकाबले पिछले दो दिनों से फूलों की मांग में काफी बढ़ोतरी हुई है। लोग घरों के मुख्य द्वार, मंदिर और पूजा स्थल सजाने के लिए गेंदे की मालाएं और खुले फूल खरीद रहे हैं। मांग बढ़ने के कारण फूलों के दाम में भी तेजी आई है। सामान्य दिनों में 70 से 100 रुपये किलो बिकने वाला गेंदा अब 90 से 120 रुपये किलो तक पहुंच गया है।
विज्ञापन

दुकानदारों ने बताया कि पहले जिले के किसानों से ही गेंदे के फूलों की आपूर्ति पूरी हो जाती थी, लेकिन इस बार मांग अधिक होने के कारण दूसरे जिलों से भी फूल मंगवाने पड़ रहे हैं। दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी भी फूलों के कारोबार का प्रमुख केंद्र है। वहां से भी फूलों की आपूर्ति की जाती है। दुकानदारों के अनुसार दिवाली के बाद भी दो दिनों तक फूलों की मांग बनी रहने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed