Yamuna Nagar News: गरबा और डांडिया में झूमे विद्यार्थी

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जगाधरी। एसडी प्रबंधन एवं तकनीकी संस्थान में सोमवार को डांडिया गतिविधियों के दौरान विद्यार्थियों ने गरबा और डांडिया की प्रस्तुतियों से नवरात्र की छटा बिखेरी। कार्यक्रम में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की झांकी प्रस्तुत की गई।गणेश वंदना के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने पारंपरिक वेशभूषा और संगीत के बीच नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। पारंपरिक संगीत के साथ आधुनिक गरबा की धुनों का मेल भी देखने को मिला। मां दुर्गा के नौ स्वरूपों को दर्शाती झांकी के माध्यम से शक्ति उपासना और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया गया।संस्थान निर्देशिका डॉ. शैली गुप्ता ने कहा कि मां दुर्गा शक्ति की प्रतीक हैं। गरबा और डांडिया नृत्य का नवरात्र से विशेष जुड़ाव है। मान्यता है कि गरबा मां दुर्गा को प्रिय है और उनकी आराधना में यह नृत्य किया जाता है। गुजरात और राजस्थान में लोकप्रिय यह नृत्य अब देश के विभिन्न हिस्सों में भी उत्साह से किया जाता है।