Yamuna Nagar News: सहायक उपकरण के लिए 20 पात्रों का चयन

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यमुनानगर। जिला रेडक्रास समिति की ओर से एलिम्को के सहयोग से खंड स्तर पर दिव्यांगजनों और वृद्धजनों के लिए निशुल्क जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में व्यासपुर एवं साढौरा खंड के लाभार्थियों के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय व्यासपुर में शिविर आयोजित किया गया।शिविर में 100 से अधिक दिव्यांगजन और वृद्धजन पहुंचे। इनमें 26 लाभार्थी कृत्रिम अंग व अन्य सहायक उपकरण के लिए पात्र पाए गए। इन्हें आगामी दिनों में एलिम्को की ओर से उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। रेडक्रास के कार्यवाहक सचिव संजीव धीमान ने बताया कि उपायुक्त प्रीति के निर्देश पर दिव्यांगजनों को उनके क्षेत्र में ही सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।जांच के दौरान कई लाभार्थियों के पास पहले से सहायक उपकरण मिले, जबकि कुछ के दिव्यांगता प्रमाणपत्र पुराने पाए गए। शिविर में एलिम्को की टीम के मधुकर, अमनदीप शर्मा, सुभाष चंद्रा समेत विशेषज्ञों ने जांच की। जिला प्रशिक्षण अधिकारी शशि भूषण और कार्यक्रम अधिकारी शीशपाल सिंह सोही ने सहयोग किया। सरस्वतीनगर में शिविर में नौ सितंबर को बीडीपीओ कार्यालय सरस्वतीनगर में रादौर व सरस्वती नगर के दिव्यांगजनों और वृद्धजनों की जांच होगी।