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Yamuna Nagar News: विद्यार्थियों को वितरित किए स्कूल बैग

Sun, 08 Nov 2026 12:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sun, 08 Nov 2026 12:39 AM IST
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School bags distributed to students
बैग वितरण कार्यक्रम के दौरान मौजूद विद्यार्थी, अतिथि व अन्य। संस्थान - फोटो : udhampur news
यमुनानगर। सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर सहयोग देने वाले विद्यार्थियों को दिवाली पर स्कूल बैग वितरित किए गए। यह बैग विकास और वंदित के सहयोग से उपलब्ध करवाए गए। अपने कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान एसके संधावा ने कहा कि विभाग सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले विद्यार्थियों की हरसंभव मदद कर रहा है। उन्होंने समृद्ध लोगों से अपील की है कि वे ऐसे पर्वों पर जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता के लिए आगे आएं। इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। इस दौरान संगीता, प्रिया, इमरान, आकांक्षा, आलिशा, शिवानी, सपना व अन्य मौजूद रहे। संवाद
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