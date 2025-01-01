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Yamuna Nagar News: सनातन रक्षा मंच के कार्यकर्ता सम्मानित

Tue, 20 Oct 2026 01:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 20 Oct 2026 01:37 AM IST
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Sanatan Raksha Manch members felicitated
सनातन रक्षा मंच के संस्थापक को सम्मानित करते क्लब के पदा​धिकारी। संस्था - फोटो : Self
यमुनानगर। सनातन रक्षा मंच के संस्थापक गगन प्रकाश सहित सभी कार्यकर्ताओं को बूड़िया रामलीला क्लब की ओर से सम्मानित किया गया। मंच के सदस्यों ने कहा कि इस तरह का सम्मान सामाजिक और धार्मिक कार्यों के प्रति समर्पित होकर काम करने की प्रेरणा देता है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है और उन्हें सनातन संस्कृति व धार्मिक परंपराओं के संरक्षण के लिए आगे भी सक्रिय भूमिका निभाने का प्रोत्साहन मिलता है। मंच की ओर से बूड़िया रामलीला क्लब का धन्यवाद किया गया। इस अवसर पर दीपक तिवारी, मनीष त्रिपाठी, प्रभात, सरवन, रमेश, पवन, हरीश, शिवम, अनुज धीमान, रजत, रविंद्र और लक्ष्य दत्ता सहित अन्य मौजूद रहे। संवाद
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