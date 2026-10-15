Yamuna Nagar News: टास्क पूरा करने का झांसा देकर 22.61 लाख रुपये ठगे

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तिलक नगर निवासी राजकुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 19 सितंबर से 12 अक्तूबर के बीच उसके साथ ऑनलाइन ठगी हुई। ठगों ने टेलीग्राम के जरिए उसे संपर्क किया और ऑनलाइन टास्क पूरा करने के बदले अच्छी कमाई का प्रलोभन दिया। शिकायत के अनुसार शुरुआत में छोटे टास्क के माध्यम से मुनाफा मिलने का भरोसा दिलाया गया। इसके बाद ठगों ने अधिक कमाई का लालच देकर उससे बड़ी रकम निवेश करवानी शुरू कर दी। उसने झांसे में आकर अलग-अलग बैंक खातों में रुपये ट्रांसफर किए। बाद में ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने साइबर क्राइम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। साइबर क्राइम थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस टीम ठगी में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की जानकारी जुटा रही है, ताकि धोखाधड़ी में शामिल लोगों का पता लगाया जा सके। संवाद

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यमुनानगर। ऑनलाइन टास्क पूरा कर घर बैठे मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर साइबर ठगों ने तिलक नगर निवासी एक युवक से 22.61 लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क कर उसे ऑनलाइन काम करने और निवेश के बदले बेहतर रिटर्न मिलने का भरोसा दिलाया। पीड़ित को अपने जाल में फंसाने के बाद आरोपियों ने उससे अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर करवा ली। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।