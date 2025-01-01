Yamuna Nagar News: नागरिक अस्पताल में बढ़े वायरल बुखार और खांसी के मरीज

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यमुनानगर। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण लोग तेजी वायरल बुखार की चपेट में आ रहे हैं। नागरिक अस्पताल की ओपीडी में रोजाना बुखार, जुखाम और खांसी के 250 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं। हर दिन से 80 से 90 लोग बच्चों में वायरल की शिकायत लेकर आ रहे हैं। वहीं चिकित्सक मरीजों को एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं।जगाधरी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनुज मंगला ने बताया कि ओपीडी में आने वाले लोगों में बुखार, जुकाम, खांसी और गले में खराश जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। चिकित्सक के पास पहुंचने वाले अधिकांश लोग वायरल से ग्रस्ति मिल रहे हैं। वायरल एक संक्रामण रोग है, ऐसे में चिकित्सक रोगी व तीमारदार को एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। वहीं, रोगी से बच्चों को दूर रखने की सलाह भी दी जा रही है।अस्पताल की बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सपना कांबोज ने बताया कि बच्चों में वायरल तेजी से फैल रहा है। मौसम में बार-बार ठंडक और गर्मी होने के कारण बच्चे संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। अभिभावकों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। बच्चों को मौसम के अनुसार कपड़े पहनाएं और सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी और पौष्टिक आहार देने पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि बुखार, खांसी, जुकाम, गले में दर्द या अन्य कोई लक्षण दिखाई दे तो इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज न करें। लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सक से जांच करवाएं। बच्चों को बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा देने से भी बचना चाहिए। घर में किसी सदस्य को वायरल के लक्षण हों तो बच्चे को उससे उचित दूरी पर रखें।