Yamuna Nagar News: अलंकरण समारोह में विद्यार्थियों को सौंपी जिम्मेदारी

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जगाधरी। सरस्वती शिक्षण संस्थान सरस्वती नगर में शुक्रवार को अलंकरण समारोह करवाया गया। समारोह में एडीसी नवीन आहूजा मुख्यातिथि और थाना छप्पर प्रभारी अजय कुमार विशेष अतिथि रहे। कार्यक्रम में सरस्वती पब्लिक स्कूल और जेपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।समारोह की शुरुआत विद्यार्थियों के मार्च पास्ट से हुई। बैंड की धुन पर विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट करते हुए मुख्यातिथि को सलामी दी। इसके बाद एडीसी नवीन आहूजा ने विभिन्न पदों के लिए चयनित विद्यार्थियों को सैश पहनाकर उनकी जिम्मेदारियां सौंपीं। सरस्वती पब्लिक स्कूल में तनिष को और भावना को हेड बनाया गया। निखिल व पलक को डिप्टी हेड बॉय-हेड गर्ल बनाया गया।केशव व परवीन को स्पोर्ट्स कैप्टन तथा आदित्य व नेहा को स्पोर्ट्स वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी मिली। विभिन्न क्लबों, अनुशासन, हाउस और फ्लैग की जिम्मेदारियां भी विद्यार्थियों को सौंपी गईं। दीया अग्रवाल को स्कूल परफेक्ट स्टूडेंट चुना गया।जेपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मनकीरत व राशि को हेड बॉय-हेड गर्ल तथा हरबिंद व रमनप्रीत को डिप्टी हेड बॉय-हेड गर्ल बनाया गया। आशु पाल व दीक्षा को स्पोर्ट्स कैप्टन और साहिब दीप व रितिका को स्पोर्ट्स वाइस कैप्टन बनाया गया। हेमा को स्कूल परफेक्ट स्टूडेंट चुना गया। संस्थान निदेशक जयपाल गोहरी ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान चेयरपर्सन वीना रानी, प्रिंसिपल ज्योति गोहरी, वाइस प्रिंसिपल गिन्नी गोहरी मौजूद रहे।