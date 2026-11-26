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इस दौरान शाखा अध्यक्ष शीतला प्रसाद, शाखा सचिव अशोक कुमार और चुनू राम ने कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन कर्मचारियों की समस्याओं को लगातार उठाती रहेगी और उनके समाधान के लिए संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। यूनियन की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना बहाल करना, न्यूनतम पेंशन लागू करना, आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट जारी करना, रेलवे में रिक्त पदों को भरना, ठेकेदारी प्रथा बंद करना और जगाधरी वर्कशॉप को समाप्त करने की कथित साजिश पर रोक लगाना शामिल है।धरने में जगाधरी वर्कशॉप की सभी शाखाओं के पदाधिकारियों के अलावा रेलवे जोनल और अन्य संगठनों के कर्मचारियों ने भी भाग लिया। इस दौरान नरेंद्र चौरसिया के नेतृत्व में करीब 15 कर्मचारियों ने उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर मंडल मंत्री रमेश चंद्र शर्मा, शाखा अध्यक्ष रामकुमार, शीतला प्रसाद, शाखा सचिव अशोक कुमार, महिला विंग से इंदु बाला, किरण बाला, सिमरन कौर, अनीता मीना तथा यूथ विंग से योगेश, दीपक, पाहुलजीत, सचिन और विशाल सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। संवाद