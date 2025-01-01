Yamuna Nagar News: राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों की दी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 29 Sep 2026 12:36 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। यूजीसी-मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से मुकंदलाल नेशनल कॉलेज, यमुनानगर के सहयोग से यूजीसी प्रायोजित आठ दिवसीय ऑनलाइन एनईपी ओरिएंटेशन एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्राध्यापकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रमुख प्रावधानों और क्रियान्वयन के प्रति जागरूक करना रहा।
कार्यक्रम डॉ. नीति दरयाल, विभागाध्यक्ष, सेल्फ-फाइनेंस कोर्सेज एवं समन्वयक के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आठ संवादात्मक ऑनलाइन सत्र आयोजित किए गए। इनमें प्रो. नरेंद्र कुमार तोमर, प्रो. सनीम फातिमा, प्रो. दिनेश चहल, प्रो. दिनेश कुमार, प्रो. अनुपमा सांगवान, प्रो. अमिता पांडेय, डॉ. सोनी तिवारी और प्रो. वनीता ढींगरा ने एनईपी-2020 के विभिन्न आयामों पर अपने विचार और विशेषज्ञता साझा की।
विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों, शिक्षण व्यवस्था में बदलाव और इसके प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर जानकारी दी। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. मनोहर गोयल ने कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राध्यापकों के सतत व्यावसायिक विकास और शैक्षणिक समृद्धि के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
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यमुनानगर। यूजीसी-मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से मुकंदलाल नेशनल कॉलेज, यमुनानगर के सहयोग से यूजीसी प्रायोजित आठ दिवसीय ऑनलाइन एनईपी ओरिएंटेशन एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्राध्यापकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रमुख प्रावधानों और क्रियान्वयन के प्रति जागरूक करना रहा।
कार्यक्रम डॉ. नीति दरयाल, विभागाध्यक्ष, सेल्फ-फाइनेंस कोर्सेज एवं समन्वयक के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आठ संवादात्मक ऑनलाइन सत्र आयोजित किए गए। इनमें प्रो. नरेंद्र कुमार तोमर, प्रो. सनीम फातिमा, प्रो. दिनेश चहल, प्रो. दिनेश कुमार, प्रो. अनुपमा सांगवान, प्रो. अमिता पांडेय, डॉ. सोनी तिवारी और प्रो. वनीता ढींगरा ने एनईपी-2020 के विभिन्न आयामों पर अपने विचार और विशेषज्ञता साझा की।
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विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों, शिक्षण व्यवस्था में बदलाव और इसके प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर जानकारी दी। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. मनोहर गोयल ने कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राध्यापकों के सतत व्यावसायिक विकास और शैक्षणिक समृद्धि के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
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