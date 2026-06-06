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Yamuna Nagar News: प्रभजोत और सानिया ने जीते स्वर्ण पदक

Fri, 28 Aug 2026 12:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 28 Aug 2026 12:22 AM IST
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Prabhjot and Sania won gold medals
डीएवी स्कूल में खिलाडि़यों को सम्मानित करते शिक्षक। संस्थान
संवाद न्यूज एजेंसी
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रादौर। डीएवी नेशनल गेम्स के तहत डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल मधुबन में 23 और 24 अगस्त को आयोजित राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में डीएवी पब्लिक स्कूल रादौर के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। विद्यालय के दो खिलाड़ियों ने हाई जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान पक्का किया।
कक्षा नौवीं के छात्र प्रभजोत ने अंडर-17 बालक वर्ग की हाई जंप स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं कक्षा 12वीं की छात्रा सानिया ने अंडर-19 बालिका वर्ग की हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन होने पर विद्यालय पहुंचने पर प्रधानाचार्य रमन शर्मा ने प्रभजोत और सानिया का स्वागत किया।
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उन्होंने दोनों खिलाड़ियों के साथ कोच गौरव धीमान को भी बधाई दी। प्रधानाचार्य ने कहा कि खिलाड़ियों की सफलता उनकी मेहनत, लगन और नियमित अभ्यास का परिणाम है। विद्यालय के विद्यार्थी खेलों में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई।
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