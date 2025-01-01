Yamuna Nagar News: पुतलों से लकड़ी लेने टूट पड़े लोग, पुलिस ने खदेड़ा

पुतले की लकड़ियां जलकर गिर रही थी और पटाखे बज रहे थे। इस दौरान रावण के पुतले की लकड़ी लेने के लिए दौड़ पड़े। पुलिस ने लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन लोग नहीं माने। इसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इसी तरह नगर भ्रमण कर जब शोभायात्रा दहशरा ग्राउंड में प्रवेश हुई तो लोग कलाकारों व शोभायात्रा में लगी ट्रॉलियों की ओर दौड़ पड़े। श्रीराम, लक्ष्मण, रावण के पैर छूने और सेल्फी लेने की लोग दौड़ पड़े। लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। संवाद