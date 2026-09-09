लोगों को मिल रहा योजनाओं का लाभ : राणा

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यमुनानगर। कृषि एवं किसान कल्याण, मत्स्य व पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के माध्यम से आमजन को लाभ पहुंचाने का काम किया है। वह मंगलवार को विधानसभा क्षेत्र के गांव जोड़ियां, फर्कपुर, अपना पार्क, रविदास मंदिर, मंडेबरी, खेड़ी रांगड़ान में दौरे के दौरान लोगों से संवाद कर रहे थे।उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक देश और प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत मंत्री और विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि रादौर विधानसभा क्षेत्र के नगर निगम में शामिल गांवों और क्षेत्र में सीवरेज, नालियों, गलियों तथा पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्य किए गए हैं।उन्होंने लोगों से पात्रता के अनुसार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को रादौर अनाज मंडी में सुबह की सैर के रूप में मनाई जाएगी। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं, सरपंचों और ग्रामीणों से परिवार सहित कार्यक्रम में पहुंचने का आह्वान किया।