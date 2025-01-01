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यमुनानगर। पंचकूला में हुए संविधान बचाओ मार्च में जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। शहरी कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मण विनायक, रमन त्यागी और प्रधान देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता मार्च में शामिल होने के लिए पंचकूला रवाना हुए। इससे पहले सभी कार्यकर्ता औद्योगिक क्षेत्र स्थित कांग्रेस कार्यालय में एकत्रित हुए। इस दौरान शहरी विनायक ने कहा कि संविधान देश की आत्मा है और इसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिक अधिकारों और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए सभी को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान की मूल भावना और उसमें निहित अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा मजबूती से खड़ी रही है। संवाद