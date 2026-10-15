फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Paddy procurement affected by rain-induced soaking; rice millers seek relief from the government.

Yamuna Nagar News: बारिश में धान भीगने से खरीद प्रभावित, राइस मिलर्स ने की सरकार से राहत की मांग

Thu, 15 Oct 2026 02:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Thu, 15 Oct 2026 02:49 AM IST
विज्ञापन
Paddy procurement affected by rain-induced soaking; rice millers seek relief from the government.
बैठक के दौरान राइस मिलर्स। संगठन
व्यासपुर। धान खरीद के दौरान हो रही बारिश के कारण राइस मिलर्स को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से धान की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ ही उसके रखरखाव और भंडारण में भी परेशानी बढ़ गई हैं। ऐसे में राइस मिलर्स ने प्रदेश सरकार से राहत देने की मांग उठाई है। मिलर्स का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए धान में क्षतिग्रस्त व बदरंग चावल की मात्रा देनों कम हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा राइस मिलर्स से प्रति क्विवंटल 67 प्रतिशत चावल लिया जाता है, पूर्व की सरकार के निर्णय के अनुसार मौजूदा परिस्थाितयों को देखते हुए इसे घटाकर 64 प्रतिशत किया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
विज्ञापन

राइस मिलर्स जिला प्रधान मनीष बंसल ने कहा कि धान खरीद के समय बारिश होने से धान की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। इसके चलते मिलर्स को निर्धारित मानकों के अनुसार धान का रखरखाव करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि धान में क्षतिग्रस्त चावल को तीन से बढ़ाकर साढ़े चार प्रतिशत व बदरंग चावल की मात्रा भी तीन से बढ़ा कर साढ़े चार प्रतिशत की जाए। मौसम की अनिश्चितता के चलते धान की गुणवत्ता में बदलाव आ सकता है, जिसका असर राइस मिलर्स की मिलिंग प्रक्रिया व मिलर्स के कामकाज पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि क्षतिपूर्ति और बदरंग धान की सीमा में उचित बढ़ोतरी होने से मिलर्स को राहत मिलेगी और धान खरीद प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने में मदद मिलेगी। पिछले सीजन में पूरे जिले में 182 राइस मिलर्स ने रजिस्ट्रेशन करवा कार्य शुरू किया था, लेकिन सरकार की नीतियों के चलते इस वर्ष यह संख्या घटकर 130 रह गई है। आगामी समय में यह संख्या ओर कम हो सकती है। केंद्र सरकार को चाहिए कि राइस मिलर्स की नियमों में बदलाव मिलर्स की एसोसिएशन से सुझाव लेकर किए जाए। राइस मिलर्स ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि उनकी समस्याओं को देखते हुए जल्द उचित निर्णय लिया जाए, ताकि बारिश के कारण होने वाली परेशानियों और संभावित आर्थिक नुकसान से बचाव हो सके। संवाद
विज्ञापन

----------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed