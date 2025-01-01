फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   One who borrows money and fails to repay it becomes a participant in sin: Acharya Mishra

कर्ज लेकर न लौटाने वाला बनता है पाप का भागीदार : आचार्य मिश्रा

Wed, 04 Nov 2026 12:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:25 AM IST
विज्ञापन
One who borrows money and fails to repay it becomes a participant in sin: Acharya Mishra
कार्तिक माहात्म्य कथा के दौरान प्रवचन करते आचार्य पंडित शारदा मिश्रा। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर। आचार्य पंडित शारदा मिश्रा ने कहा कि किसी व्यक्ति से कर्ज लेकर उसे न लौटाने वाला पाप का भागीदार बनता है। उसे इस जन्म के साथ अगले जन्म में भी इसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही कर्ज लेना चाहिए और उसे ईमानदारी से लौटाना चाहिए। वे श्री हनुमान मंदिर रामपुरा कॉलोनी में कार्तिक माहात्म्य कथा के दौरान प्रवचन कर रहे थे।


आचार्य शारदा मिश्रा ने कहा कि हिंदू धर्म के शास्त्रों में कार्तिक मास को दान, पुण्य, स्नान और भगवान की भक्ति के लिए विशेष फलदायी बताया गया है। इस महीने में किए गए धार्मिक कार्यों का कई गुना फल प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति किसी गरीब, मित्र या रिश्तेदार से कर्ज लेकर उसे लौटाने में आनाकानी करता है या उसकी नीयत कर्ज लौटाने की नहीं होती, वह गंभीर पाप करता है। उन्होंने कहा कि कार्तिक मास में सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करने और कार्तिक माहात्म्य की कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है।

कार्तिक माहात्म्य कथा के दौरान प्रवचन करते आचार्य पंडित शारदा मिश्रा। संवाद

कार्तिक माहात्म्य कथा के दौरान प्रवचन करते आचार्य पंडित शारदा मिश्रा। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed