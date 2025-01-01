Yamuna Nagar News: आशियाने का सपना पूरा करने में सिर पर चढ़ गया कर्ज का बोझ

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यमुनानगर। गरीबों को पक्की छत देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत किसी ने कर्ज लिया तो किसी ने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाया और अपना आशियाना बनाने का सपना अधूरा नहीं रहने दिया। अब वे किस्तों के इंतजार में अब वे कर्ज के बोझ तले दबे हैं। नगर निगम में 491 लाभार्थी एक साल से तीसरी किस्त के लिए चक्कर काट रहे हैं।शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कुल 4375 लोगों ने आवेदन किया था। जांच के दौरान इनमें से 2224 आवेदन अपात्र पाए गए। इसके बाद 2151 लाभार्थियों के मकान स्वीकृत करते हुए उन्हें स्वीकृति पत्र जारी किए गए। आंकड़ों के अनुसार 2047 लाभार्थियों को दूसरी किस्त और 1660 को ही तीसरी किस्त मिल पाई है।इससे 491 लाभार्थी अभी भी तीसरी किस्त से वंचित हैं। कई लोगों का आरोप है कि नगर निगम के कर्मचारी उनके घरों में एक से अधिक बार आकर तीसरी किस्त जारी करने के लिए फोटो खींचकर ले जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद खाते में राशि नहीं पहुंची। संवादकेस-1औरंगाबाद निवासी राजेश कुमार ने बताया कि उनके पिता के नाम पर मकान मंजूर हुआ था। पहली किस्त मिलने पर निर्माण शुरू किया। दूसरी किस्त भी देरी से मिली। तीसरी किस्त का इंतजार करते हुए रिश्तेदारों से उधार और काम की जगह से एडवांस लेकर निर्माण पूरा करवाया। इस दौरान परिवार को किराए के मकान में भी रहना पड़ा। अब एक साल से तीसरी किस्त नहीं मिली है।केस-2पटेल नगर निवासी आरिफ ने बताया कि उनकी मां के नाम पर मकान मंजूर हुआ था। अब तक दो किस्तें मिली हैं, जबकि तीसरी किस्त के 50 हजार रुपये एक साल से बकाया हैं। मकान पूरा करवाने के लिए एक लाख रुपये फाइनेंस पर लेने पड़े और रिश्तेदारों से भी उधार लिया। तीन बार फार्म भरने के बावजूद राशि नहीं मिली। अब तो किस्त मिलने की उम्मीद भी छोड़ दी है।केस-3जवाहर नगर निवासी पूजा ने बताया कि उन्हें मकान की मरम्मत के लिए तीन किस्तों में डेढ़ लाख रुपये मिलने थे, लेकिन अब तक केवल एक लाख 20 हजार रुपये ही मिले हैं। तीसरी किस्त के 30 हजार रुपये एक साल से अटके हैं। मजबूरी में एक साल तक घर के सामने खाली प्लॉट में तिरपाल डालकर रहना पड़ा। बाद में रिश्तेदारों से उधार लेकर मरम्मत का काम पूरा करवाया।केस-4वीना नगर निवासी बबली ने बताया कि योजना के तहत मकान बनाने के लिए पहली किस्त मिलने पर काम शुरू कर दिया था, लेकिन दूसरी किस्त समय पर नहीं आई। दूसरी किस्त मिलने के बाद तीसरी के इंतजार में निर्माण कार्य फिर अटक गया। मकान टूट चुका था, इसलिए कई महीने किराए पर रहना पड़ा। रिश्तेदारों से उधार और फाइनेंस पर पैसे लेकर मकान बनवाया।बजट नहीं मिलने से कई बार किस्त का पैसा रुक जाता है। कुछ किस्तें लोगों के काम पूरा नहीं करने या आवेदन नहीं करने से रुक जाती हैं। अधिकारियों के स्तर पर कोई किस्त नहीं रोकी गई है। - महाबीर प्रसाद, आयुक्त, नगर निगम।