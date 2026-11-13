Yamuna Nagar News: अवैध निर्माण रोकने गई नगर पालिका की टीम पर पथराव, सचिव व एमटीएस घायल

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साढौरा। कोटला मार्ग पर सरकारी स्कूल के पास जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को रुकवाने पहुंची नगर पालिका की टीम पर वीरवार को लोगों ने पथराव कर दिया। घटना में नगरपालिका सचिव नितिन वत्स और एमटीएस रुसमत अली घायल हो गए। दोनों सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना से नाराज कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया।नगर पालिका सचिव नितिन वत्स ने बताया कि ज्ञानचंद और उसके बेटे राममूर्ति की ओर से करीब 300 गज सरकारी जमीन पर मिट्टी डाल कर अवैध निर्माण शुरू किए जाने की शिकायत मिली थी। इस पर नगर पालिका की ओर से छह नवंबर को उन्हें नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने पर सात नवंबर को पुलिस को लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।नितिन वत्स के अनुसार इसके बावजूद सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य नहीं रोका गया। वीरवार को वह सुरेंद्र कुमार, रुसमत अली, अजय सैनी और विक्रम के साथ मौके पर अवैध निर्माण रुकवाने पहुंचे थे। टीम ने जैसे ही कार्रवाई शुरू की तो आरोप है कि ज्ञानचंद और राममूर्ति ने परिवार की महिलाओं के साथ मिलकर उन पर पथराव कर दिया।कर्मचारियों ने पत्थरों से बचने का प्रयास किया, लेकिन सचिव नितिन वत्स और रुसमत अली इसकी चपेट में आकर घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गए। पथराव की सूचना मिलते ही नगर पालिका के अन्य कर्मचारी एकजुट हो गए।उन्होंने कामकाज बंद कर नगरपालिका कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटवाने गई टीम पर हमला किया गया है। इसके बावजूद आरोपियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मांग की कि हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। धरने में रोहित कपूर, सचिन, सुरेंद्र कम्बोज, रजत, रजनी शर्मा, अक्षय और संदीप सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।बिना सुरक्षा मांगे कार्रवाई करने पहुंची टीम : थाना प्रभारीथाना प्रभारी लखविंद्र सिंह ने बताया कि नगर पालिका की शिकायत पर सात नवंबर को संबंधित लोगों को थाने में तलब किया गया था। उस समय उन्होंने लिखित में दिया था कि वे आगे निर्माण कार्य नहीं करेंगे। वीरवार को नगरपालिका के कर्मचारी पुलिस से सुरक्षा की मांग किए बिना ही अपने स्तर पर कार्रवाई करने पहुंच गए। घटना के संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत करवा दिया है। शिकायत मिलते ही आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।