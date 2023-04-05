Yamuna Nagar News: मोबाइल हैक कर ठगों ने खाते से निकाले 1.42 लाख

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गांव झींझरों निवासी संदीप शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 9 नवंबर को शाम करीब पांच बजे उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति की ओर से एपीके फाइल का मैसेज आया था। उन्होंने मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दिया। इसके बाद उनका मोबाइल हैक हो गया। कुछ समय बाद जब उनका मोबाइल ऑन हुआ तो खाते से रुपये निकलने के मैसेज आने लगे। लगातार पैसे कटने के मैसेज देखकर वह हैरान रह गए। जांच करने पर पता चला कि साइबर ठग उसके खाते से एक लाख 42 हजार रुपये निकाल चुके हैं। इसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई।रकम वापस लेने के लिए काट रहे चक्कर : पिछले कुछ समय से जिले में एपीके फाइल के माध्यम से साइबर ठगी की शिकायतों में बढ़ोतरी हुई है। ठगी का शिकार होने के बाद पीड़ित अपनी मेहनत की कमाई वापस पाने के लिए साइबर थानों और बैंकों के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं।