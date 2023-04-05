Yamuna Nagar News: नहाय खाय के साथ आज चार दिवसीय छठ महापर्व शुरू, आज होगा खरना

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पंडित दुर्गा प्रसाद ने बताया कि छठ पर्व में नहाय-खाय का विशेष महत्व है। इसे तन और मन की शुद्धि के साथ महापर्व की शुरुआत माना जाता है। इस दिन व्रती घरों की सफाई से लेकर भोजन बनाने और ग्रहण करने तक विशेष नियमों का पालन करते हैं। भोजन पूरी तरह सात्विक तरीके से तैयार किया जाता है और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। मान्यता है कि नहाय-खाय से शुरू यह अनुष्ठान परिवार की सुख-समृद्धि और संतान की खुशहाली के लिए किया जाता है।पंडित महेश शांडिल्य ने बताया कि शनिवार को खरना के साथ व्रत का दूसरा चरण शुरू होगा। व्रती दिनभर उपवास रखते हैं और शाम को गन्ने की रस, गुड़ की खीर व रोटी का प्रसाद तैयार करते हैं। छठी मइया को भोग लगाने के बाद परिवार के सभी सदस्य प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। इस दौरान संतान की दीर्घायु और परिवार के कल्याण की कामना की जाती है।दो दिन सूर्य को अर्घ्य देंगे व्रतीरविवार को व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस बार रविवार को ही संध्या अर्घ्य का पर्व पड़ने से विशेष संयोग बन रहा है। व्रती घाटों पर पहुंचकर दूध और गंगाजल से सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। सोमवार तड़के उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण के साथ महापर्व का समापन होता है। इस दो दिन संध्या व प्रात: महिलाएं परिवार के साथ यमुना घाट के किनारे वेदी के चारों ओर बैठकर पूजन करती हैं।सर्दी पर आस्था पड़ती है भारीछठ महापर्व का जल अनुष्ठान 15 और 16 नवंबर को होगा। इस दौरान कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। हर वर्ष की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं की आस्था सर्दी पर भारी पड़ेगी। न्यूनतम तापमान में गिरावट आने का अनुमान है। अभी तक 13 से 14 डिग्री सेल्सियस बना न्यूनतम तापमान रविवार को 11.2 डिग्री सेल्सियस तक जाने के आसार हैं। सोमवार तड़के न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। व्रती महिलाएं ठंड की परवाह किए बिना यमुना के शीतल जल में खड़ी होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगी।