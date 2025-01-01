Yamuna Nagar News: सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, देर से एंबुलेंस आने पर लगाया जाम

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साढौरा। कालाअंब मार्ग पर चौहान पोल्ट्री फार्म के सामने सोमवार की सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। परिजनों ने एंबुलेंस देर से आने का आरोप लगाते हुए जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी लखविंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। करीब एक घंटे के बाद परिजन शव उठाने के लिए राजी हुए।मृतक की पहचान व्यासपुर खंड के गांव कपूरी कलां निवासी 34 वर्षीय सुनील के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जगाधरी अस्पताल के शवगृह भिजवाया। पुलिस ने मृतक के पिता प्यारा राम की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।शिकायत में प्यारा राम ने बताया कि उसका बेटा गांव में ही हेयर सैलून चलाता था। चार-पांच दिन पहले ही उसने कालाआम स्थित एक निजी कंपनी में रात की ड्यूटी शुरू की थी। रविवार रात ड्यूटी पूरी करने के बाद वह सोमवार सुबह बाइक से घर लौट रहा था। चौहान पोल्ट्री फार्म के पास पहुंचते ही तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे सुनील गंभीर रूप से घायल हो गया।उन्होंने आरोप लगाया कि बेटा सुनील मौके पर घायल हालत में पड़ा रहा। सूचना देने के बाद भी एंबुलेंस मौके पर देरी से पहुंची। इससे बेटे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक के भतीजे अमन ने बताया कि वह सुबह करीब छह बजे चंडीगढ़ ड्यूटी पर जा रहा था और हादसे की जगह से होकर निकला था। उस समय उसे घायल की पहचान नहीं थी। बाद में घर से फोन आने पर उसे पता चला कि उसके चला का दुर्घटना हो गया है।इस पर वह तुरंत मौके पर पहुंचा और एंबुलेंस के लिए कंट्रोल रूम में फोन किया। अमन का आरोप है कि करीब पौन घंटे तक एंबुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। इसी बात से नाराज होकर परिजन सड़क के बीच बैठ गए। उनका कहना था कि यदि समय पर एंबुलेंस पहुंचती तो शायद सुनील की जान बच सकती थी।साढौरा की एंबुलेंस खराब होने पर व्यासपुर से भेजीएंबुलेंस कंट्रोल रूम की नोडल अधिकारी डॉ. सुशीला सैनी ने बताया कि सुबह 6:47 बजे एंबुलेंस के लिए फोन आया था। इसके एक मिनट बाद 6:48 बजे एंबुलेंस चालक को सूचना दे दी गई थी। साढौरा की एंबुलेंस खराब होने के कारण 14 किलोमीटर दूर सीएचसी व्यासपुर से एंबुलेंस भेजी गई थी।दो बेटों के सिर से उठा पिता का सायाप्यारा राम ने बताया कि सुनील की शादी वर्ष 2018 में संतोष के साथ हुई थी। वह सात वर्षीय दक्ष और पांच वर्षीय हर्षित का पिता था। दक्ष पहली कक्षा में पढ़ता है, जबकि हर्षित ने इसी वर्ष स्कूल जाना शुरू किया है। सुनील की मौत से परिवार में मातम पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।आरोपी चालक की कर रहे तलाश : थाना प्रभारीथाना प्रभारी लखविंद्र सिंह ने बताया कि अज्ञात वाहन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सुनील की बाइक को किस वाहन ने टक्कर मारी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। जल्द ही आरोपी चालक और वाहन का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।