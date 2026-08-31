Yamuna Nagar News: कार की टक्कर से बाइक सवार फोटोग्राफर की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 31 Aug 2026 12:41 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। साढौरा-व्यासपुर मार्ग पर गांव मारवा कलां के पास नायरा पेट्रोल पंप के सामने कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में घायल हुए बाइक सवार जगाधरी के रणजीत गार्डन निवासी फोटोग्राफर पवन कुमार की इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के छोटे भाई संजीव कुमार के बयान पर आरोपी कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संजीव कुमार ने पुलिस को बताया कि उसका बड़ा भाई पवन कुमार फोटोग्राफी करता था। वह भाई के फोटोग्राफी के काम में मदद करने के लिए उसके साथ बाइक पर दोसड़का गया था। काम खत्म होने के बाद दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। पवन बाइक चला था। मारवा कलां के पास पहुंचने पर व्यासपुर की तरफ से आई कार ने बाइक में टक्कर मार दी।
टक्कर लगने से वह सड़क किनारे और पवन सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल गया। वह घायल पवन को सीएचसी व्यासपुर लेकर पहुंचा। वहां से उन्हें नागरिक अस्पताल जगाधरी रेफर किया गया। इसके बाद उन्हें एमएलजीएच यमुनानगर भेजा गया, लेकिन परिजन उन्हें एक निजी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए वेंटिलेटर पर रखने की बात कही। उपचार के दौरान पवन कुमार ने दम तोड़ दिया। पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह ने बताया कि कार चालक की तलाश की जा रही है।
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यमुनानगर। साढौरा-व्यासपुर मार्ग पर गांव मारवा कलां के पास नायरा पेट्रोल पंप के सामने कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में घायल हुए बाइक सवार जगाधरी के रणजीत गार्डन निवासी फोटोग्राफर पवन कुमार की इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के छोटे भाई संजीव कुमार के बयान पर आरोपी कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संजीव कुमार ने पुलिस को बताया कि उसका बड़ा भाई पवन कुमार फोटोग्राफी करता था। वह भाई के फोटोग्राफी के काम में मदद करने के लिए उसके साथ बाइक पर दोसड़का गया था। काम खत्म होने के बाद दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। पवन बाइक चला था। मारवा कलां के पास पहुंचने पर व्यासपुर की तरफ से आई कार ने बाइक में टक्कर मार दी।
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टक्कर लगने से वह सड़क किनारे और पवन सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल गया। वह घायल पवन को सीएचसी व्यासपुर लेकर पहुंचा। वहां से उन्हें नागरिक अस्पताल जगाधरी रेफर किया गया। इसके बाद उन्हें एमएलजीएच यमुनानगर भेजा गया, लेकिन परिजन उन्हें एक निजी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए वेंटिलेटर पर रखने की बात कही। उपचार के दौरान पवन कुमार ने दम तोड़ दिया। पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह ने बताया कि कार चालक की तलाश की जा रही है।
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