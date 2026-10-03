Yamuna Nagar News: हरभजन उर्फ जैदी हत्याकांड में मां-बेटे को किया गिरफ्तार

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डीएसपी रजत गुलिया ने बताया कि तीन सितंबर को हुई हत्या के मामले में अपराध शाखा-2 की टीम जांच कर रही है। पहले कुरुक्षेत्र निवासी विशाल और किशन को गिरफ्तार किया गया था। विशाल ने वारदात में शामिल शूटरों को मोटरसाइकिल उपलब्ध करवाई थी, जबकि किशन पर अन्य प्रकार की सहायता करने का आरोप है। इसके बाद करीब 15 दिन पहले कुरुक्षेत्र निवासी आर्यन और राकेश को छप्पर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था। दोनों के पैरों में गोली लगी थी।पुलिस के अनुसार आरोपियों ने हत्याकांड में हथियार उपलब्ध करवाने और तकनीकी सहायता देने में भूमिका निभाई थी। इसके अलावा नीलोखेड़ी निवासी मोहित और मनीष को भी गिरफ्तार किया गया था, जो वारदात की योजना के तहत यमुनानगर आए थे। जांच में विदेश में बैठे बदमाशों से जुड़े गर्विश नंदा के नेटवर्क के बारे में तथ्य सामने आए। इसके बाद उसके भाई रुशील और मां को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि दोनों ने गैंग के अन्य सदस्यों के लिए भी पहले पैसों का लेन-देन किया था। संवाद