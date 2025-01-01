Yamuna Nagar News: मेयर ने विकास के लिए सीएम के समक्ष रखीं मांगें

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यमुनानगर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार देर शाम शहर के संजय विहार स्थित नगर निगम की महापौर सुमन बहमनी के निवास पर पहुंचे। इस दौरान ट्विनसिटी यमुनानगर-जगाधरी के विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। महापौर ने मुख्यमंत्री के समक्ष शहर की प्रमुख परियोजनाओं और विकास कार्यों का ब्योरा रखा।मेयर बहमनी ने बताया कि प्रदेश सरकार के सहयोग और मार्गदर्शन में नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इनमें सड़कों का निर्माण एवं सुधार, स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना, शहर केनागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना शामिल है।उन्होंने कहा कि निगम का प्रयास है कि प्रत्येक वार्ड में समान रूप से विकास कार्य करवाए जाएं, ताकि शहर के सभी नागरिकों को इसका लाभ मिल सके। महापौर ने मुख्यमंत्री से शहर की विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए सहयोग का आग्रह किया। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहर के समग्र विकास के लिए हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सपरा, निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद मौजूद रहे।