Yamuna Nagar News: उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने मांगी संतान की दीर्घायु

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यमुनानगर। संतान की सुख-समृद्धि और दीर्घायु की कामना को लेकर पिछले चार दिन से चल रहा छठ महापर्व सोमवार को उदयाचल सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। सप्तमी के उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालु तड़के ही पश्चिमी यमुना नहर के घाटों पर पहुंचने लगे।रात दो बजे से ही व्रतियों और उनके परिवारों का घाटों पर पहुंचना शुरू हो गया था। सुबह तक घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट गई। इस दौरान मौसम ने भी श्रद्धालुओं की खूब परीक्षा ली। व्रतियों ने घाटों पर वेदियां सजाकर छठी मैया की पूजा की। रातभर छठी मैया के भजन गूंजते रहे। महिलाओं ने भजन और नृत्य के माध्यम से वातावरण को भक्तिमय बना दिया।सुबह चार से पांच बजे तक व्रतियों ने परिवार के साथ छठी मैया को धूप, दीप, नैवेद्य, फल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की। इसके बाद पानी में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया और संतान की लंबी आयु, परिवार की सुख-समृद्धि तथा सुहाग की सलामती की कामना की।दीयों की रोशनी से जगमगाए यमुना के घाटपश्चिमी यमुना नहर के घाटों पर रात से ही अद्भुत नजारा देखने को मिला। घाटों पर जलते दीयों की रोशनी, रंग-बिरंगी लाइटें और छठी मैया के भजनों ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। यमुना के पानी में तैरते दीयों की झिलमिलाती लौ दूर से ही लोगों को आकर्षित कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा घाट रोशनी से जगमगा उठा हो।उगते सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष महत्वव्रर्ता नीलम रानी, सुगंती देवी, हेमवंती, शोभा, रानी, पूनम, ममता ने बताया कि छठ पर्व में अस्त व उदय होते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। संध्या काल में अर्घ्य देकर व्रती अस्ताचलगामी सूर्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जबकि उगते सूर्य को अर्घ्य देकर नई ऊर्जा, प्रकाश और जीवन के लिए आभार जताते हैं। उनका मानना है कि सूर्य देव समस्त जीवों को ऊर्जा और जीवन प्रदान करते हैं। इसलिए छठ पूजा में उनकी उपासना का विशेष महत्व है।ठंड पर भारी रही आस्थासभी मौसम में यमुना का जल अत्यंत शीतल रहता है। वहीं सर्दियों में यमुना जल का स्पर्श भी कपकपी छुड़वा देता है।लोक आस्था का प्रतीक छठ पर्व मौसम पर भारी पड़ा। हजारों महिलाओं ने यमुना के शीतल जल में स्नान किया और काफी देर खड़े होकर उदयाचल सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा की। सोमवार तड़के न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं पश्चिमी यमुना घाट सहित पुराना हमीदा, बूड़िया, दड़वा, फतेहपुर, अमादलपुर इत्यादि सभी घाटों पर पानी में खड़े होकर उदय होते सूर्य को अर्घ्य दिया।36 घंटे बाद ग्रहण किया अन्नछठ पर महिलाएं 36 घंटे निराहार व निर्जल रहकर व्रत का पारण करतीं हैं। लोगों ने व्रत से परिवार और प्रियजनों के स्वस्थ रहने की कामना की। पारण क्रिया के तहत कच्चे दूध का शरबत व प्रसाद ग्रहण कर व्रत पूर्ण किया। महिलाओं ने रिश्तेदारों, अपने परिचितों को प्रसाद वितरण कर शुभकामनाएं दी।