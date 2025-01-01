Yamuna Nagar News: छठ पूजा के बाद घाटों पर चलाया सफाई अभियान

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यमुनानगर। छठ पूजा के समापन के बाद नगर निगम ने पश्चिमी यमुना नहर के विभिन्न घाटों पर विशेष सफाई अभियान चलाया।निगम की टीम ने घाटों और उनके आसपास जमा कचरा व पूजा सामग्री हटाकर सफाई की।अभियान के तहत जम्मू कॉलोनी घाट, हमीदा हेड घाट, यमुना गली घाट, ग्रे पेलिकन घाट, यमुना घाट, बाड़ी माजरा पुल घाट, आजाद नगर घाट और चिट्टा मंदिर घाट सहित विभिन्न स्थानों पर सफाई करवाई गई। छठ पूजा के दौरान घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से पूजा सामग्री और अन्य कचरा एकत्रित हो गया था।निगम की टीमों ने यह हटाकर उचित निस्तारण के लिए भेजा। वहीं, घाट परिसर के आसपास भी सफाई करवाई गई। महापौर सुमन बहमनी और निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद के निर्देशों पर अभियान चलाया गया। इस दौरान निगम आयुक्त ने लोगों से घाटों पर सफाई व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। पूजा पाठ के बाद कचरे और पूजा सामग्री इधर-उधर फेंकने के बजाय निर्धारित स्थानों पर ही डालें।उन्होंने कहा कि त्योहारों के बाद भी शहर की स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर निगम की ओर से नियमित अभियान चलाए जा रहे हैं। महाबीर प्रसाद ने कहा कि घाटों पर कचरा एकत्र करने की व्यवस्था की जाएगी। इससे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पूजा के लिए आने वाले नहर किनारे कचरा न फैंके इससे जल प्रदूषण फैलता है।