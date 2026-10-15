Yamuna Nagar News: नगाड़ा दलों की राज्यस्तरीय प्रतियोगिता कल, विजेता को मिलेंगे 75 हजार रुपये

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प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दल को 75 हजार रुपये, दूसरे स्थान पर 65 हजार रुपये और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले दल को 55 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा पांच दलों को 10-10 हजार रुपये के सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग की ओर से करवाई जा रही प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों का हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है। प्रत्येक दल में 10 कलाकार होने चाहिए और सभी प्रतिभागियों को अपना आधार कार्ड साथ लाना होगा।हरियाणवी लोकगीतों पर आधारित होनी चाहिए प्रस्तुतिप्रतियोगिता में दलों को हरियाणवी पारंपरिक लोकगीतों पर आधारित रसिया गायन प्रस्तुत करना होगा। फिल्मी धुनों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। सभी कलाकारों के लिए हरियाणवी लोक परिधान पहनना भी अनिवार्य किया गया है।एक कलाकार केवल एक दल में ले सकेगा भागप्रतियोगिता के नियमों के अनुसार, कोई भी कलाकार एक से अधिक दलों के साथ प्रस्तुति नहीं दे सकेगा। यदि कोई कलाकार दूसरे दल के साथ भी भाग लेता पाया गया तो संबंधित दल को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले दलों को यात्रा या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।