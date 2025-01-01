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Yamuna Nagar News: बिजली निगम कार्यालय में की भगवान विश्वकर्मा की पूजा

Wed, 11 Nov 2026 12:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Wed, 11 Nov 2026 12:24 AM IST
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Lord Vishwakarma worshipped at the electricity department office
भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते बिजली निगम के कर्मचारी। विभाग
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। औद्योगिक उपमंडल और विभिन्न बिजली शिकायत केंद्रों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर श्रद्धा और उल्लास के साथ की गई। इस दौरान बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भगवान विश्वकर्मा के समक्ष शीश नवाकर विभाग, कार्यस्थल और कर्मचारी परिवारों की सुख-समृद्धि व सुरक्षा की कामना की।
कर्मचारियों ने अपने कार्यस्थलों पर इस्तेमाल होने वाले औजारों, मशीनों और अन्य उपकरणों की विधिवत पूजा की। उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा को निर्माण, तकनीक व शिल्पकला का देवता माना जाता है। उनकी कृपा से कार्यों में कुशलता, सफलता और सुरक्षा बनी रहती है। इस दौरान सभी कर्मचारियों ने एक-दूसरे को विश्वकर्मा दिवस की बधाई दीं।
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कर्मचारियों ने विभाग की उन्नति और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से देश, प्रदेश और बिजली विभाग की तरक्की के साथ सभी कर्मचारी परिवारों के सुखमय जीवन की प्रार्थना की। कार्यक्रम में एसडीओ अंकुश सैनी, जेई जसविंद्र सिंह, सुशील कुमार, जयप्रकाश, बलजीत कुमार, सोमपाल कुमार, धर्मेंद्र, कमल शर्मा, सचिन शर्मा, सुनील कुमार सहित अन्य मौजूद रहे।
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