Yamuna Nagar News: अस्पताल में लैब टेक्निशियन से मारपीट, दो नामजद

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पुलिस को दी शिकायत में अस्पताल संचालक डॉ. अनिल अग्रवाल ने बताया कि 27 जुलाई को उनके अस्पताल में एक महिला को भर्ती कराया गया था। अगले दिन सेक्टर-17 निवासी जितेंद्र सिंह और गुरविंद्र सिंह अपने कुछ साथियों के साथ अस्पताल पहुंचे। यहां लैब रिपोर्ट को लेकर उनकी लैब टेक्निशियन के साथ कहासुनी हो गई।आरोप है कि आरोपियों ने लैब टेक्निशियन के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। घटना के बाद मामले की जांच की गई और अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का आकलन किया गया। पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर सेक्टर-17 थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद