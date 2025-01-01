फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   The police detained the AAP leader at the police outpost for 24 hours

Yamuna Nagar News: पुुलिस ने आप नेता को 24 घंटे चौकी में रखा

Sun, 11 Oct 2026 01:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sun, 11 Oct 2026 01:17 AM IST
विज्ञापन
The police detained the AAP leader at the police outpost for 24 hours
पुलिस हिरासत में आप के पूर्व प्रत्या​शी ललित त्यागी। स्वयं
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

जगाधरी। दिल्ली आंदोलन को लेकर जिले में भी विपक्षी दलों के नेताओं पर पुलिस व खुफिया तंत्र की नजर बनी हुई है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के यमुनानगर के पूर्व प्रत्याशी ललित त्यागी को 28 घंटे तक नजरबंद रखा। ललित त्यागी को पुलिस ने शुक्रवार सुबह 11 बजे घर से उठा लिया और रामपुरा चौकी में 24 घंटे तक रखा।
इसके बाद पुलिस शनिवार सुबह उन्हें घर पर वापस लेकर आई। परंतु इस दौरान दोपहर तीन बजे तक पुलिसकर्मी उनके घर पर बैठे रहे। ललित त्यागी ने कहा कि दिल्ली में हो रहे युवाओं के आंदोलन से सरकार थरथरा गई है और नेताओं में भय बना हुआ है।
विज्ञापन

सरकार जनता की आवाज दबाना चाहती है, इसलिए विपक्षी नेताओं को उनके घरों में नजरबंद के साथ चौकी थानों में डिटेन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 28 घंटे तक नजरबंद रखा। इस कार्रवाई को लेकर त्यागी ने प्रदेश व केंद्र सरकार के साथ जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। त्यागी ने कहा कि कितनों को अंदर नजरबंद कर सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed