Yamuna Nagar News: पुुलिस ने आप नेता को 24 घंटे चौकी में रखा

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जगाधरी। दिल्ली आंदोलन को लेकर जिले में भी विपक्षी दलों के नेताओं पर पुलिस व खुफिया तंत्र की नजर बनी हुई है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के यमुनानगर के पूर्व प्रत्याशी ललित त्यागी को 28 घंटे तक नजरबंद रखा। ललित त्यागी को पुलिस ने शुक्रवार सुबह 11 बजे घर से उठा लिया और रामपुरा चौकी में 24 घंटे तक रखा।इसके बाद पुलिस शनिवार सुबह उन्हें घर पर वापस लेकर आई। परंतु इस दौरान दोपहर तीन बजे तक पुलिसकर्मी उनके घर पर बैठे रहे। ललित त्यागी ने कहा कि दिल्ली में हो रहे युवाओं के आंदोलन से सरकार थरथरा गई है और नेताओं में भय बना हुआ है।सरकार जनता की आवाज दबाना चाहती है, इसलिए विपक्षी नेताओं को उनके घरों में नजरबंद के साथ चौकी थानों में डिटेन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 28 घंटे तक नजरबंद रखा। इस कार्रवाई को लेकर त्यागी ने प्रदेश व केंद्र सरकार के साथ जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। त्यागी ने कहा कि कितनों को अंदर नजरबंद कर सकती है।