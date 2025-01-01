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Yamuna Nagar News: लाभार्थियों को वितरित किए हैप्पी कार्ड

Sun, 11 Oct 2026 01:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sun, 11 Oct 2026 01:09 AM IST
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Happy Cards distributed to beneficiaries
यमुनानगर बस अड्डे पर महिला को हैप्पी कार्ड देता कर्मचारी। विभाग
यमुनानगर। सेवा संकल्प अभियान के तहत बस अड्डा यमुनानगर पर लाभार्थियों को हैप्पी कार्ड वितरित किए गए। इस दौरान लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। डीसी प्रीति ने बताया कि हैप्पी कार्ड योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाकर उनकी दैनिक यात्रा को सुगम बनाना है। सरकार की ओर से जरूरतमंद पात्र परिवारों के हित में विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना प्रशासन की प्राथमिकता है। लाभार्थी धीरज, ममता रानी, बिंदिया देवी व किरणा आदि ने हैप्पी कार्ड मिलने पर खुशी व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार का आभार जताया। संवाद
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