Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 16 Nov 2026 12:24 AM IST
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प्रदर्शन
गन्ने की कीमतों में पर्याप्त वृद्धि नहीं होने पर भाकियू रतनमान का डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन सुबह 10 बजे।
शिविर
समाधान शिविर जिला सचिवालय व एसडीएम कार्यालय व्यासपुर में 10 बजे।
कथा
श्रीमद्भागवत महापुराण कथा श्री गौरी शंकर मंदिर जड़ौदा गेट जगाधरी में दाेपहर 3 बजे।
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गन्ने की कीमतों में पर्याप्त वृद्धि नहीं होने पर भाकियू रतनमान का डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन सुबह 10 बजे।
शिविर
समाधान शिविर जिला सचिवालय व एसडीएम कार्यालय व्यासपुर में 10 बजे।
कथा
श्रीमद्भागवत महापुराण कथा श्री गौरी शंकर मंदिर जड़ौदा गेट जगाधरी में दाेपहर 3 बजे।