Yamuna Nagar News: रादौर के पक्का घाट पर सूर्यदेव को दिया अर्घ्य

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रादौर। शहर के पक्का घाट पर रविवार को प्रवासी मजदूरों ने छठ पूजा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। व्रती महिलाओं ने पश्चिमी यमुना नहर में खड़े होकर उगते सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की।इस दौरान पुरुषों और महिलाओं ने भोजपुरी गीत गाकर छठ मैया की आराधना की। नवविवाहित महिलाओं ने भी पूजा में भाग लिया। सुरेंद्र कुमार, सुदेश्वर उपाध्याय, उमाशंकर सिंह और श्रीकेश कुमार ने बताया कि बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी भारत के लोगों में छठ पूजा के प्रति गहरी आस्था है। प्रवासी परिवार रोजगार के सिलसिले में जहां भी रहते हैं, वहीं एकत्रित होकर इस पर्व को मनाते हैं।उन्होंने बताया कि छठ पूजा चार दिनों तक चलती है। पहले दिन नहाय-खाय से पर्व की शुरुआत होती है। दूसरे दिन व्रती उपवास रखते हैं। तीसरे दिन डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाता है। बच्चों को भी छठ पूजा की परंपराओं और महत्व के बारे में बताया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति से जुड़ी रहे।