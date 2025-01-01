Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Celebrated the grand festival of Chhath with devotees

Yamuna Nagar News: श्रद्धालुओं के साथ मनाया छठ महापर्व

Mon, 16 Nov 2026 12:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 16 Nov 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
Celebrated the grand festival of Chhath with devotees
कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रमन त्यागी का स्वागत करते लोग। आयोजक
यमुनानगर। छठ पूजा के अवसर पर कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रमन त्यागी ने शहर के विभिन्न यमुना घाटों पर आयोजित कार्यक्रमों में पहुंचकर श्रद्धालुओं से मुलाकात की और उन्हें पर्व की शुभकामनाएं दीं। त्यागी सबसे पहले जम्मू कॉलोनी स्थित यमुना घाट पहुंचे। उन्होंने आयोजन समिति के सदस्यों और श्रद्धालुओं से बातचीत कर छठ पर्व के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व पर चर्चा की। इसके बाद वह शांति कॉलोनी, चिट्टा मंदिर रोड स्थित पश्चिमी यमुना घाट पहुंचे। इसके बाद उन्होंने आजाद नगर स्थित यमुना घाट पर पहुंचकर श्रद्धालुओं से मुलाकात की। त्यागी ने कहा कि छठ पूजा आस्था, श्रद्धा, अनुशासन और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed