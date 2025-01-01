Yamuna Nagar News: श्रद्धालुओं के साथ मनाया छठ महापर्व

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यमुनानगर। छठ पूजा के अवसर पर कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रमन त्यागी ने शहर के विभिन्न यमुना घाटों पर आयोजित कार्यक्रमों में पहुंचकर श्रद्धालुओं से मुलाकात की और उन्हें पर्व की शुभकामनाएं दीं। त्यागी सबसे पहले जम्मू कॉलोनी स्थित यमुना घाट पहुंचे। उन्होंने आयोजन समिति के सदस्यों और श्रद्धालुओं से बातचीत कर छठ पर्व के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व पर चर्चा की। इसके बाद वह शांति कॉलोनी, चिट्टा मंदिर रोड स्थित पश्चिमी यमुना घाट पहुंचे। इसके बाद उन्होंने आजाद नगर स्थित यमुना घाट पर पहुंचकर श्रद्धालुओं से मुलाकात की। त्यागी ने कहा कि छठ पूजा आस्था, श्रद्धा, अनुशासन और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। संवाद