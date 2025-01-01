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Yamuna Nagar News: खजूरी की टीम ने एक विकेट से जीता क्रिकेट मुकाबला

Mon, 16 Nov 2026 12:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 16 Nov 2026 12:37 AM IST
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Khajuri's team won the cricket match by one wicket
गांव मंसूरपुर में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ करते मुख्यातिथि व अन्य। आयोजक
संवाद न्यूज एजेंसी
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रादौर। मंसूरपुर क्रिकेट क्लब की ओर से रविवार को क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खजूरी की टीम ने गांव धौडंग को एक विकेट के हराकर मुकाबला जीत लिया।
प्रतियोगिता का मुकाबला गांव धौडंग और खजूरी की टीमों के बीच हुआ। धौडंग की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित चार ओवर में 51 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी खजूरी की टीम ने एक विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। शानदार प्रदर्शन के लिए हर्ष खजूरी को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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मुख्यातिथि जिला भाजपा उपाध्यक्ष हैप्पी खेड़ी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि खेल जीवन का अभिन्न अंग हैं। खेलों से मानसिक और शारीरिक विकास होता है। उन्होंने युवाओं को खेल गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान जयचंद, वीरेन, रामपाल और देवेंद्र सहित अन्य मौजूद रहे।
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