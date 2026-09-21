Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 21 Sep 2026 12:44 AM IST
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सालाना उर्स
रोजापीर दरगाह साढौरा में सालाना उर्स का आयोजन सुबह 10 बजे।
शिविर
रक्तदान शिविर रादौर के सफल पैलेस में सुबह 10 बजे।
धरना
व्यासपुर के रेस्ट हाउस में राजकीय अध्यापक संघ का धरना सुबह 10 बजे।
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रोजापीर दरगाह साढौरा में सालाना उर्स का आयोजन सुबह 10 बजे।
शिविर
रक्तदान शिविर रादौर के सफल पैलेस में सुबह 10 बजे।
धरना
व्यासपुर के रेस्ट हाउस में राजकीय अध्यापक संघ का धरना सुबह 10 बजे।