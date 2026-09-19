Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sat, 19 Sep 2026 01:32 AM IST
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धरना-प्रदर्शन
आंगनबाड़ी वर्करों का धरना-प्रदर्शन जगाधरी अनाज मंडी में सुबह 10 बजे।
सालाना उर्स
रोजापीर दरगाह साढौरा में सालाना उर्स सुबह 10 बजे।
सत्संग
रामपुरा के श्री हनुमान मंदिर में साप्ताहिक सत्संग सुबह 10 बजे।
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आंगनबाड़ी वर्करों का धरना-प्रदर्शन जगाधरी अनाज मंडी में सुबह 10 बजे।
सालाना उर्स
रोजापीर दरगाह साढौरा में सालाना उर्स सुबह 10 बजे।
सत्संग
रामपुरा के श्री हनुमान मंदिर में साप्ताहिक सत्संग सुबह 10 बजे।